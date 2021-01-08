Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonrası konuşan Altay Bayındır, duygusal anlamda zor bir gece geçirdiği ifade etti.

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Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Altay Bayındır "Benim için çok zor bir maçtı. Duygu yoğunluğum had safhadaydı. Beraber büyüdüğüm kuzenimi toprağa verdim; onu kaybettim. Kampa da geç katıldım. Duygusal anlamda yoğun bir gece yaşadım. Ailemin yanında bulundum ama ikinci ailem de burada. Onların da yanında olmalıydım. Galibiyet bizim için önemliydi." dedi.

Başarılı kaleci, "Bugün galibiyetle sahadan ayrıldığımız için mutluyum. Bu galibiyeti dün kaybettiğim kuzenime armağan ediyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Dünü çok yaşadım. Golden sonra aklıma kuzenim geldi. Dediğim gibi buruk bir sevinç var. Aldığımız bu galibiyetlere devam ederek ligi en iyi noktada tamamlarız inşallah" ifadelerini kullandı.