Galatasaray'da gelecekler ve gidecekler belli oldu

Galatasaray'ın transfer haritası belli olmaya başladı. Fatih Terim, takımda kimlerin kalıp kalmayacağını netleştirirken gelecek isimleri de belirledi.

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Galatasaray'ın transfer haritası belli olmaya başladı. Ara transfer döneminin başlamasıyla son dakika transfer haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Fatih Terim'in geri dönmelerine onay verdiği Seri ile Onyekuru için Fulham ve Monaco ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Seri için kiralama bedeli ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar, Onyekuru'ya da 5 milyon Euro'nun altında satın alma opsiyonu koydurmaya çalışıyor.

Sabah'ın haberine göre; Sekidika ve Etebo gidiyor. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Seri ve Onyekuru'nun dönüşü için Etebo ve Jesse Sekidika ile yollarını ayıracak. Etebo'nun kiralık sözleşmesi feshedilecek. Sekidika da Süper Lig'de düzenli forma giyeceği bir takıma kiralanacak.

Forvet transferi, Falcao'ya bağlı. Diagne için tekliflere açık olan Galatasaray, Falcao ile devam etmek istemiyor. Kolombiyalı golcünün ağır sözleşme şartları, yönetimin elini kolunu bağlıyor. Falcao'nun gönderilmesi halinde forvete takviye planlanıyor.

Mayıs ayına kadar gözlerindeki tedavi devam edecek Omar Elabdellaoui'nin lisansı askıya alınacak. Linnes'i yeterli bulmayan Aslan, sağ bek arayışlarına başladı. Taylan Antalyalı'ya zam yapılacak, yeni sözleşme bekleyen Belhanda ve Emre Akbaba'nın durumuna ise sezon sonunda karar verilecek. Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Emre Kılınç, Feghouli, Diagne, Onyekuru