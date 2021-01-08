BIST 1.522
DOLAR 7,32
EURO 8,99
ALTIN 449,49
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Evin İhtiyaçları ŞOOOK Ucuz!
ADV Evin İhtiyaçları ŞOOOK Ucuz!

Dimitris Pelkas: Fenerbahçe'yi çok seviyorum

Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, galibiyete dair açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etti. Takımının ikinci golünü kaydeden Dimitris Pelkas, karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuştu.

Pelkas, "Burada çok mutluyum. Takımımı çok seviyorum. Benim için en önemli şey takıma yardımcı olmak. İlk yarı çok iyi değildik, golü attıktan sonra pozisyonlar verdik. Neticede oyunu kontrol ettik ve özellikle 2. yarıda pozisyon vermedik. Geliştirmemiz gereken taraflar da var. Kardeşim ve babamın ad günü bugün, golü onlara hediye ediyorum" dedi.

 Sözlerine devam eden Pelkas, "Ben futbol oynamayı, bu oyunu çok seviyorum. Hocam beni savunmada da görevlendire en önemlisi takıma yardımcı olmak benim için. Ben oynamak istiyorum, mantalitem her zaman takıma yardımcı olmaktır." diye konuştu.

Yunan futbolcu Süper Lig'de 3 gole ulaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü YPG/PKK Kamışlı ilçesinde Esed rejimi güçlerini yeniden kuşattı
Ferah Zeydan kaç yaşında kimdir son hali şaşırttı
Trump yargılansın Demirtaş serbest bırakılsın!
Migros en büyük rakibinin 34 mağazasını devraldı
Yoğun bakımda dua isteyen doktor Hakan Akelma  koronavirüsü yendi
Tunceli'de vaka sayısı yüzde 75 düştü! 2 ilçede vaka sıfırlandı
Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek
Ankaraspor'dan şok iddia
Anayasa Mahkemesi'nden TSK’da ifade özgürlüğü kararı
İzmir'de 'birlikte takılsak mı diyorum?' şeklindeki sözlü tacize hapis cezası
Yorumlar