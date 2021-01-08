Dimitris Pelkas: Fenerbahçe'yi çok seviyorum

Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, galibiyete dair açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etti. Takımının ikinci golünü kaydeden Dimitris Pelkas, karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuştu.

Pelkas, "Burada çok mutluyum. Takımımı çok seviyorum. Benim için en önemli şey takıma yardımcı olmak. İlk yarı çok iyi değildik, golü attıktan sonra pozisyonlar verdik. Neticede oyunu kontrol ettik ve özellikle 2. yarıda pozisyon vermedik. Geliştirmemiz gereken taraflar da var. Kardeşim ve babamın ad günü bugün, golü onlara hediye ediyorum" dedi.

Sözlerine devam eden Pelkas, "Ben futbol oynamayı, bu oyunu çok seviyorum. Hocam beni savunmada da görevlendire en önemlisi takıma yardımcı olmak benim için. Ben oynamak istiyorum, mantalitem her zaman takıma yardımcı olmaktır." diye konuştu.

Yunan futbolcu Süper Lig'de 3 gole ulaştı.