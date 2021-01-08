Ferah Zeydan kaç yaşında kimdir son hali şaşırttı

Büyülü sesi ile ilk olarak sosyal medyada tanınan daha sonra Sinan Akçıl'ın desteği ile ekranlara çıkan Ferah Zeydan 60 kilo verdi son hali ile bambaşka oldu. 27 yaşında olan Ferah Zeydan aslen Mersinli. Kıs saçları ve giyim tarzı ile dikkat çeken Ferah Zeydan'ın şarkıları hangisi?

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Bir müzik yarışması ile tanınan, farklı yorumu ve buğulu sesi ile sevilen genç şarkısı Ferah Zeydan 27 yaşında ve aslen Mersinli. Sinan Akçıl ile birlikte birçok şarkıyı seslendiren Ferah Zeydan Melek şarkısı ile büyük çıkış yaptı.

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Ferah Zeydan bugün katıldığı bir tv programında verdiği kilolar ile de dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki genç şarkıcı mide ameliyatı ile 60 kilo verdiğini açıkladı.

Ferah Zeydan kimdir:

İsmini katıldığı yarışma programıyla duyuran Ferah Zeydan, 20 Şubat 1994 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin’de bir çok amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Çok küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan Ferah Zeydan, sokak müzisyenliği yaparak tüm Mersin halkı tarafından tanıdı. Star TV ekranlarında yayınlanan X Faktör Star Işığı programıyla hayatı değişti. Yarışma sayesinde Suriye’de yaşayan ve uzun zamandır göremediği babasıyla yan yana geldi.Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle geniş bir kitleye ulaştı.