Haramidere'de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı! 1 kişi yaralandı
HARAMİDERE mevkisinde bir TIR sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada bacağından hafif yaralanan tır sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Beylikdüzü'nde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Avcılar istikametine giden, Şerafettin Y.'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen tır, Haramidere mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada bacağından hafif yaralanan tır sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken Avcılar istikametinde yoğun trafik oluştu.
Yola sızan yakıt nedeniyle polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.