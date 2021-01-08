BIST 1.538
DOLAR 7,33
EURO 9,00
ALTIN 446,62
HABER /  GÜNCEL
ADV Evin İhtiyaçları ŞOOOK Ucuz!

Ankara'da FETÖ operasyonu! 27 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 27 FETÖ/PDY mensubu hakkında 10 ayrı ilde 8 Ocak 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmekte.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Donald Trump'tan hınzır plan! Kendine ve çocuklarına af çıkaracak
Adana'da kumar oynama sevdası duvarı deldi
Şırnak'ta yüzlerce insana ekmek kapısı oldu! Dört bir yandan sipariş yağıyor
Haramidere'de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı! 1 kişi yaralandı
Adana'da bir garip olay! Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyledi
Zonguldak'ta odaya giren aile kanlar içinde görünce şok oldu
Prof. Dr. Melih Bulu: Eleştirel kültürde protesto geleneği var, buna saygı duyuyorum
ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama: Müthiş yolculuk daha yeni başlıyor
Ferah Zeydan şarkıları hangisi Ferah Zeydan kaç yaşında kaç kilo verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla reform için düğmeye basıldı
Yorumlar