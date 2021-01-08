ABD Başkanı Donald Trump'tan hınzır plan! Kendine ve çocuklarına af çıkaracak

Seçim sonuçlarını dün Joe Biden'in başkanlığı Kongre'de onaylanıncaya kadar kabul etmeyen ABD Başkanı Donald Trump, hapse girmekten kurtulmak için şimdiye kadar hi yapılmamış bir şeyi yapacak. ew York Times gazetesi, Trump'ın yine eşi benzeri görülmemiş bir uygulamayla kendisine ve çocuklarına af çıkarmayı düşündüğünü yazdı.

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ABD tarihinin en tartışmalı başkanlarından biri olan Donald Trump, seçim yenilgisini bir türlü kabullenemedi. Joe Biden'in başkanlığının onaylanmaması için taraftarlarına Konge binasını bastıran ve ülkesi görülmemiş bir kaosa sürükleyen Trump, Biden'in başkanlığının resmen onanmasını engelleyemedi. Trump'tan yeni ve ortalığı karıştıracak bir adım geldi.

Eşine rastlanılmamış bir adım

Trump’ın istifa etmesi ya da görevden alınması için sesler yükselirken, yaptıklarından sorumlu tutulması da sıkça dillendirilen bir ihtimal. ABD tarihinde eşi görülmemiş bu olay için yargılanması ve hapse girmesi istenilen Trump’ın, yine benzerine rastlanmamış bir adım hazırlığında olduğu iddia edildi.

Kendine özel 'başkanlık affı' çıkaracak

Adeta yaşananlar öncesi kendisine kılıf hazırlayan Trump’ın, görevi bırakmadan önce yetkisini kullanarak Başkanlık özel affını kendisine uygulamayı düşündüğü öğrenildi. New York Times’ın haberine göre Trump bu ihtimali danışmanlarıyla paylaşarak değerlendirdi. Gazetenin haberine göre daha önce hiçbir Başkan, kendisi için böyle bir karara imza atmadı.

Özel af Trump'ı yargılanmaktan kurtarır mı?

Trump’ın çıkaracağı olası bir affın, hukuki olarak bağlayıcı olup olmayacağı ya da mahkemelerin bunu tanıyıp tanımayacağı soru işaretleri bulunuyor. Ancak Trump böyle bir adım atsa bile, çıkacak af kararının federal suçları kapsayacağı, eyaletler düzeyindeki suçlamalar ve yargılamaları engelleyemeyeceği düşünülüyor.

Çocuklarına çıkarabilir

20 Ocak’ta görevi Biden’a devredecek olan Trump, ardı ardına pek çok isim için af kararları açıklamıştı. Trump 4 yıllık görev süresi boyunca toplamda 94 kişiye ‘Başkanlık özel affı’ uyguladı. Trump’ın, görevi devrettikten sonra soruşturma açılma tehlikesine karşı kızı Ivanka, oğlu Donald Trump Jr. ve damadı Jared Kushner için de af çıkarmayı değerlendirdiği vurgulandı.