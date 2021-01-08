Enner Valencia'dan kaçan penaltıya dair açıklama: Hocamız...

Fenerbahçe'nin oyuncusu Enner Valencia, Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltıyla ilgili 'Evet penaltı kaçtı ama hocamız 'bir daha at derse' yine kullanacağım' dedi.

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Dün oynana Alayanspor-Fenerbahçe maçında Enner Valencia, maçta 75 dakika kalabildi. Milli takımda koronavirüse yakalanan ve daha sonra Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Valencia, son zamanlarda da sakatlık problemleri yaşamıştı. Karşılaşmanın 18. dakikasında Moubandje ile girdiği hava topu pozisyonunda hafif sakatlık yaşayan ve 23. dakikada kenara gelen Valencia, oyunda devam etmeyi başardı.

Valencia, 75. dakikada ise yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Valencia "Maalesef COVID-19 olduktan sonra sakatlığım oldu, iyileşince geldim ve her şekilde takımıma hücum anlamında destek vermeye çalışıyorum. Penaltı konusunda söyleyecek bir şeyim yok. Evet kaçtı ama hocamız 'bir daha at derse' yine kullanacağım. Bazen bazı şeylerin önüne geçme şansınız yok ama bunlara dikkat etmeye çalışacağım. Pozisyon gereği bir ağrı hissettim ama arkadaşlarıma yardım etme konusunda olsun, galip gelme anlamında olsun bu istekten dolayı sonrasında o ağrıyı hiç hissetmedim" dedi.