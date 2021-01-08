Cedi Osman'ın 16 sayısı galibiyeti getirdi
Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 16 sayı, 7 asist ve 5 ribauntluk katkı sağladığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'i 94-90 yendi.Abone ol
NBA'e 5 maçla devam edildi. Cavaliers'ta Andre Drummond 22 sayı, 15 ribauntla "double double" yaparken, Larry Nance 18 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Grizzlies'te Jonas Valanciunas'ın 17, Brandon Clarke'ın da 14 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. San Antonio Spurs, deplasmanda son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 118-109 yendi ve rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.
Spurs'te LaMarcus Aldridge 28 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, DeMar DeRozan 19, Dejounte Murray 18 sayılık katkı sağladı.
Galibiyet serisi sona eren Lakers'ta LeBron James 27 sayı, 12 asist, 6 ribaunt, Anthony Davis'in ise 23 sayı, 3 asist, 10 ribauntla oynadı.