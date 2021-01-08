Koronavirüsün ilacı varmış! Romatizma ilacı Covid-19'dan ölümleri yüzde 24 azalttı

Koronavirüse karşı ilaç ve aşı arayışları sürerken, yeni bir müjde geldi. 15 ülkede yaklaşık 4 bin hastanın yer aldığı bir çalışmaya göre romatizma tedavisinde kullanılan ilaçların koronavirüse karşı da etkisi olduğu ortaya çıktı. Çalışmaya göre ilaçlar, Covid-19'dan ölüm oranını yüzde 24 azaltıyor.

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Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs worldometers'ın verilerine göre şimdiye dek 88 milyonu aşkın insana bulaştı. 1.9 milyon kişi de salgın sürecinde hayatını kaybetti. Salgında ikinci dalga, mutasyon geçiren virüs gibi endişe verici gelişmelerin ise ardı arkası kesilmiyor. Korona aşıları ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) onay alarak umut verse de, mutasyona karşı etkili olup olmadıkları ve olası yan etkiler soru işaretleri yaratmaya devam ediyor.

15 ülkede yapılan çalışma

Aşılar kadar mevcut korona hastalarının tedavisi için kullanılan ilaç çalışmaları da büyük önem arz ediyor. Dünya genelinde 15 ülkede 3 bin 900 hastanın katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırma, korona vakalarının tedavisinde bir umut doğurdu.

İngiltere’de de Imperial College London’da yürütülen çalışmada, corona hastalarına romatizma ve eklem rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan tocilizumab ve sarilumab ilaçları verildi.

21 gün takip ettiler

Guardian gazetesinin haberine göre 21 gün boyunca hastaların durumunu gözlemleyen uzmanlar, hastanede tedavi gören hastaların ölüm oranında yüzde 24 düşüş olduğunu tespit etti. İlacın bunun yanı sıra, hastalığın ağır etkilerini azalttığı ve yoğun bakımda kalma süresini de düşürdüğü belirlendi.

Çalışmanın henüz erken safhada olduğunu belirten Imperial College London’dan Prof. Dr. Anthony Gordon, ilacın etkisinin umut verici olduğunu, bunun yalnızca İngiltere değil küresel çalışmalarda da ortaya konduğunu ifade etti.