TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski’den enflasyon uyarısı: Sandığımızdan uzun sürebilir

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Enflasyonla kararlı mücadele süreci sandığımızdan uzun sürebilir." düşüncesini dile getirdi. Kaslowski, "Fiyat istikrarı ve finansal istikrar…" konularına vurgu yaptı.

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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Koç Üniversitesi ve TÜSİAD tarafından online olarak düzenlenen “2021 Yılında Türkiye Ekonomisi” konulu panelde ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomide güven ortamının iki ön koşulu olduğunu söyleyen Kaslowski, "Fiyat istikrarı ve finansal istikrar…" görüşünü dile getirdi.

"Enflasyonla mücadelede önümüzde oldukça uzun yol var"

Ekonomide yeniden güven sağlamanın uzun zaman alacağını ve rehavete kapılmadan çaba sarfedilmesi gerektiğini vurgulayan Kaslowski, “Önümüzde enflasyonla mücadelede oldukça uzun yol var, bunun zorluğunu bilerek tüm ekonomik aktörler tarafından tam mutabakatın önemli olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Enflasyonla kararlı mücadele süreci sandığımızdan uzun sürebilir.

"Fiyat istikrarı ve finansal istikrar…" vurgusu

Ekonomide güven ortamının iki ön koşulu olduğunu söyleyen Kaslowski, “Fiyat istikrarı ve finansal istikrar… Enflasyonu düşüremediğimiz ortamda finansal istikrar da maalesef mümkün olamıyor. Yüksek enflasyonla mücadeleyi erteleyip büyüyelim dediğinizde kaynakları israf ediyoruz. Enflasyonla kararlı mücadele süreci sandığımızdan uzun sürebilir.” açıklaması yaptı.