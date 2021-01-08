İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyardı: Bu seferki saldırı çok başka

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "militan ruhlu, ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasetçi" dedi. Soylu, ülkenin son dönemde bam başka bir tezgahla karşı karşıya olduğunu söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı ve son dönemde yaşananlarla ilgili flaş açıklamalar yaptı. "Biz her zaman zorluklarla karşılaştık ama bugün etrafımızda devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşıyayız" diyen Soylu şöyle devam etti: "Farklı kisveler altında demokrasiyi Truva atı olarak kullanarak tezgahlanmış, devletimizin saygınlığını, itibarını, bizatihi devletin kendisini hedef alan, milletin devletine olan sevgisini, sadakatini, inancını hedef alan çok cepheli taarruzla karşı karşıyayız." İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları...

Canan Kaftancıoğlu'nun orada ne işi var?

- Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının (Canan Kaftancıoğlu) , üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var?

- Bu ülke, çok badire geçirdi, çok zorluklardan geçti, bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası.

Bugüne kadar çok denediler başaramadılar

- 16 büyük devletimizle bu coğrafyada var olmayı kendine namus bilen, onur bilen evlatlarız. Jandarmanın kalpgahında söylüyorum; ne yaparlarsa yapsınlar, ne ortaya koyarlarsa koysunlar, 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık darbesinde, Gezi'de, 28 Şubat'ta bunu başaramadılar.

- Birilerinin uşağı olan terör örgütleriyle, PKK'yla, PYD'yle, KCK'yla, DEAŞ'la, FETÖ'yle bunu başaramadılar. Amerika'dan yönettiler bunu başaramadılar, etrafımızdaki coğrafyadan bunu başaramadılar.

Demirtaş'ı savunmak için gece gündüz mesai yapan gazeteciler

- 12 Eylül'de bile böylesi olmadı cümlesinin verdiği mesajı elbette ki biliyoruz. 493 gündür bir çadırda nöbet tutup evlatlarını isteyen anneler için terör örgütüne, onun destekçisi partiye tek kelime etmeyen, 6-7 Ekim olaylarının talimatını veren Demirtaş'ı savunmak için gece gündüz ekranlarda gazetelerde mesai yapmasının ne anlama geldiğini bilmiyor değiliz.

Bundan sonra da başaramayacaklar

- Bilmeliler, biz bu coğrafyanın ve dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olacağız, işte bu komandolarla, üniversitedeki evlatlarımızla birlikte olacağız.

İlker Başbuğ'u masum görecek değiliz

- Bu ülkenin gündemini nereye getirmeye çalıştıklarını, neye hazırlık yaptıklarını bilmiyor değiliz. Eski makam sahiplerinin ağzından eski darbeleri aklamaya çalışmalarını masum görecek de değiliz.

Can Ataklı'ya: Gazeteci bozuntusu

- Bir gazeteci bozuntusunun çıkıp 'muhalefet yapıyorum' diye insanlara darbe, eylem tarifini yapmasını alelade yorumlar diye görecek, geçiştirecek değiliz.

- Binlerce dolar gazetelerinden maaş alan o insanlara sesleniyorum. Kalemleriniz devlete karşı cellatlık için hep bilenmiş oldu. Kalemleriniz bu milletin dirliğine karşı cellatlık için hep bilenmiş oldu.

- Bir gün bu insanların vicdanına dokunmadınız. Bir gün bu ülkenin birliği için, beraberliği için nasıl bir gayret gösteririm diye bir düşünce içerisinde olmadınız. Darbe şakşakçısı oldunuz. Darbenin meşruiyetini nasıl sağlarım diye bir anlayış içerisinde oldunuz.