Trabzonspor'un Enzo Perez transferinde süre problemi

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Enzo Perez ile ilgili tek sorunun sözleşme süresi olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Trabzonspor, kadrosuna katmak için uğraş verdiği Enzo Perez ile temaslarını sürdürüyor. 34 yaşındaki futbolcu ile yaşanan tek sorunun sözleşme süresi olduğu ortaya çıktı.

Bordo-mavililerin Perez'e 1.5 yıllık teklif sunduğu, tecrübeli ön liberonun ise 2.5 yıllık mukavele istediği öğrenildi. Görüşmelerin en geç önümüzdeki haftaya kadar olumlu ya da olumsuz bir şekilde tamamlanması bekleniyor.