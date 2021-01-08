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Trabzonspor'un Enzo Perez transferinde süre problemi

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Enzo Perez ile ilgili tek sorunun sözleşme süresi olduğu ortaya çıktı.

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Trabzonspor, kadrosuna katmak için uğraş verdiği Enzo Perez ile temaslarını sürdürüyor. 34 yaşındaki futbolcu ile yaşanan tek sorunun sözleşme süresi olduğu ortaya çıktı.

Bordo-mavililerin Perez'e 1.5 yıllık teklif sunduğu, tecrübeli ön liberonun ise 2.5 yıllık mukavele istediği öğrenildi. Görüşmelerin en geç önümüzdeki haftaya kadar olumlu ya da olumsuz bir şekilde tamamlanması bekleniyor.

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