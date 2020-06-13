HABER /  YEREL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

İntihara kalkıştı ortalığı birbirine kattı! Önce komşusunun balkonunu yaktı sonra...

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde N.Y. tartıştığı komşusunun balkonuna yanıcı madde attı. Balkondaki eşyalar alev alırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. N.Y. daha sonra pencereye çıkarak intihara kalkıştı. Polis, N.Y.'yi kısa sürede ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Abone ol

Olay, saat 17.00 sıralarında, Yeni Mahalle Filiz Evler Sitesi'nde meydana geldi. N.Y., iddiaya göre alt kattaki komşusuyla tartıştı. Bir süre sonra N.Y., komşusunun balkonuna yanıcı madde attı. Balkondaki eşyalar alev alırken, durumu fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu balkondaki alevler, büyümeden söndürüldü.

Bir süre sonra N.Y., evinin penceresine çıkarak atlayacağını söyledi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince N.Y.'yi ikna etmek için çalışma başlatıldı. Kısa sürede polisin konuşmasıyla ikna olan N.Y. pencereden indirildi. N.Y.. sağlık kontrolü için Çaycuma Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İşten çıkarma yasağı uzayacak! İşe eleman alana destek geliyor
İstanbul'da antikor testleri başladı! Bağışıklık oranı 20 Haziran'da belli olacak
EGM'den 'çarşı ve mahalle bekçileri' açıklaması
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (13 Haziran 2020)
Beşiktaş Antalyaspor maçı (CANLI İZLE)
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Hafter'in sağ kolu böyle yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı
Bakan Albayrak: Yatırımlarımızdaki odağımız milli üretim
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 117 bine yaklaştı
Bayrampaşa'da nikah töreni sırasında yangın çıktı
13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı İstanbul'da var mı?
Yorumlar