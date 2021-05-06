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Inter Uğurcan Çakır için geliyor! İşte dudak uçuklatan rakam

İtalya Serie A şampiyonu Inter, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için 20 milyon euroyu gözden çıkardı.

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Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır için en ciddi ilgilenen kulüplerden olan Inter, resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. 20 milyon Euro'yu gözden çıkaran İtalyan kulübünün bonuslarla birlikte paket bir teklif sunacağı öğrenildi.

Takvim gazetesinin haberine göre; Inter'in, bu girişimleri İtalyan basınında da fazlasıyla yer almaya başladı. İtalyan basını da Uğurcan Çakır'ın Inter forması giyerken karikatürize edilmiş fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Transfer parası Uğurcan'dan
Trabzon'un transfer politikası için Uğurcan Çakır kritik bir noktada bulunuyor. Yönetim Uğurcan Çakır'ın satışından elde edilecek gelirle tüm transfer harcamalarını yapmayı planlıyor.

Uğurcan Çakır karikatürü yayınladılar
İtalyan medyası İnter formalı Uğurcan Çakır karikatürü yayınladı. Uğurcan Çakır karikatürü sosyal medyada paylaşma rekoru kırıldı.

Uğurcan Çakır’ın yerine Mert Günok
Uğurcan Çakır’ın satılması halinde Bordo-Mavililer kaleye takviye yapacak. Yerli bir file bekçisini renklerine bağlamayı hedefleyen Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı’nın 1 numaralı hedefi Mert Günok...

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