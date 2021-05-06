CHP: Cuma günü saat 15.00’te gerçekleri açıklıyoruz
AK Parti'nin yayımladığı çizgi filmin ardından CHP, 'AKP film merkezi' görseliyle tanıtım yaparak, "Cuma günü saat 15.00'te gerçekleri açıklıyoruz!" duyurusunu yaptı.Abone ol
AK Parti’nin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan "Yalanın üretim merkezi" çizgi filmine karşılık CHP, 'AKP film merkezi' görseliyle paylaşımda bulundu.
CHP’den yapılan paylaşımda, “Sizi gidi filmciler sizi! Cuma günü saat 15.00’te gerçekleri açıklıyoruz!” ifadelerine yer verildi.