Süper Lig şampiyonunu bekleyen büyük tehlike!

Süper Lig'de şampiyon olacak takım, Şampiyonlar Ligi’ne direkt grup aşamasından katılacak. Ancak İstanbul'daki Chelsea-Manchester City finalinden çıkacak sonuç, bu durumu değiştirebilir.

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Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı devam ediyor. Ligin 39. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor’u 7-0 yenen Beşiktaş, en yakın takipçisinin 5 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Süper Lig'de bu sezonu şampiyon bitirecek takım, direkt olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılacak. Ancak Süper Lig şampiyonunun, Avrupa’nın 1 numaralı kupasına grup aşamasından bu şekilde bir katılımı sağlaması için, Şampiyonlar Ligi finalinde alınacak sonuç da belirleyici olacak.

Devler Ligi’ne direkt katılıp katılmayacağını belirleyecek

Şampiyonlar Ligi’nin İstanbul’da oynanacak finalinde hangi takımın kupayı kaldıracağı ve bu takımın, ülkesinin liginde sezonu kaçıncı sırada tamamlayacağı, Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi’ne direkt katılıp katılmayacağını belirleyecek.

Chelsea kupayı kaldırır ve...

Buna göre; Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Chelsea kupayı kaldırır ve Premier League'i de ilk 4 sırada tamamlayamazsa, bu sezonun Süper Lig şampiyonu Devler Ligi’nde ön eleme oynamak zorunda kalacak. Yarı finalde Real Madrid'i eleyerek finale yükselen Londra ekibi, şu an itibarıyla Premier League'de dördüncü sırada bulunuyor.

Manchester City kazanırsa sorun yok

Diğer finalist Manchester City, kendi ligindeki konumu itibarıyla Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılım hakkı sağlamayı garantilediği için, Devler Ligi’nde şampiyon olmasının, Süper Lig şampiyonunun ön eleme oynaması gibi bir duruma yol açmayacağı kesinleşmiş durumda.

Gelecek sezon işler değişebilir

Türkiye Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan takım bu sezon son olarak ve de bu beklenen sonuçların oluşması koşuluna bağlı olarak Şampiyonlar Ligi’ne direkt grup aşamasından katılabilecek, gelecek sezondan itibaren ise yeni ülke puanı gereği her koşulda ön eleme oynaması gerekecek.