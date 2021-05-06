Tam kapanma sonrası normalleşme planı: 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Prof. Dr Mehmet Ceyhan, tam kapanma sürecindeki son durumu CNN TÜRK ekranlarında Ahmet Hakan'a değerlendirdi. Mehmet Ceyhan, 18 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerine dikkat çekti.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında flaş açıklamalarda bulundu. Ceyhan özetle şunları söyledi: Pandeminin son noktası kesinlikle aşı. Tedbir ile bu işi idare ettirmek çok yorucu. Biz de bekliyoruz aşılar için. Bütün ülkelerin aşı temininde sıkıntılar çıktı. Almanya istediği miktarda aşı temin edemedi. Herkes hızlandırmak ve bu aşılama sürecini kısa sürede bitirmek istiyor.

18 Mayıs ve 18 Haziran neden önemli?

Metropollerden Anadolu'nun değişik bölgelerine giden insanların dönüşünü göreceğiz. Dönüşte eğer, gidişteki görüntüleri görürsek hoş olmaz. Metropollerde bir azalma zaten bekliyoruz. Çünkü nüfus azaldı, toplu taşımadaki yoğunluk azaldı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde vaka artışı görebiliriz. Bu kısıtlama öncesi seyahatler yüzünden. 17 Mayıs sonrası bu yüzden önemli. Bunu kontrollü yapmamız gerekiyor.

''Kısıtlamanın son günü bizim nasıl yaşayacağımız bu işi belirleyecek''

16-17’sinde insanlar geri dönecek. Bunu mutlaka organize edip düzgün yaşamamız lazım. Birçok yolla organize edilebilir bu örneğin bir şehirden, Gaziantep’ten İstanbul’a 20 otobüs geliyor ise onun yarısı kadar kapasite ile insanların otobüse binmesi izin verilir. İnsanların izinlerini birkaç gün uzatıp o kapasite kadar günlük yolcuyu gönderirsiniz. Kısıtlamanın son günü bizim nasıl yaşayacağımız bu işi belirleyecek. Eğer biz 29 Nisan'dan önceki yaşantımıza geri dönersek, birkaç hafta sonra bir artış dönemi yeniden yaşayacağımız aşikar. Önlemsiz yaşarsak görülecek. Ne zamana kadar bu dalgalanmayı göreceğiz? Aşılanma yapılana kadar.

''Bulaş riski en yüksek olan yerlerdeki kısıtlamayı en son kaldıracağız''

Hastanelerde çocuk vaka sayısı çok fazla. Okullar çok ciddi bir kaynak haline geldi. Eğer okulları açacaksak, diğer önlemler devam ederken açacağız. Acil açılması gereken sektörlere öncelik vermemiz gerekiyor. Bulaş riski en yüksek olan yerlerdeki kısıtlamayı en son kaldıracağız. Toplu taşıma ve iş yerleri gibi. Bunlara dikkat edersek, azalma trendini devam ettirebiliriz. Bu kapanmanın etkisini önümüzdeki hafta görmeye başlayacağız. Kısıtlama önlemlerinin henüz etkisini görmedik.