Fenerbahçe'den çifte bomba! Steven Caulker ve Dorukhan Toköz'le söz kesildi

Dorukhan Toköz ile söz kesen Fenerbahçe, Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Steven Caulker'a da 3 yıllık sözleşme önerdi. Transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Abone ol

Süper Lig'de bu sezonki şampiyonluk umutlarını son 3 haftaya taşıyan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi iki isimle söz kesti. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz ile söz kesen sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker için de pazarlıklarını sürdürüyor.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe gelecek sezon Szalai'nin yanına daha iyi bir stoper koymak için yoğun araştırma yaparken çözüm yurt içinden bulundu. Alanyaspor'la sözleşmesi sona erecek olan Caulker'ın, Szalai ile iyi bir ikili olacağı düşünüldü. 29 yaşındaki İngiliz oyuncunun, duran toplardaki etkisi nedeniyle de transferine yeşil ışık yakıldığı ve 3 yıllık sözleşme önerildiği öğrenildi.