Boupendza'dan olay itiraf: Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti

Hatayspor formasıyla sergilediği performansla Süper Lig'in devlerinin gözdesi haline gelen Aaron Boupendza, Gabon Milli Takımı'ndan arkadaşı Mario Lemina'nın kendisine 'Galatasaray'a git' tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

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Hataysporla sergilediği performansla Süper Lig devlerinin transfer listesine giren Aaron Boupendza, eski takımı Bordeaux'nun taraftar sitesi Girondins4ever'e açıklamalar yaptı.

Bourdeax'daki başarısızlığının nedeni olarak "Kade" diyen Boupenzda, "Ancak Bordeaux'daki deneyim profesyonelliği keşfetmemimi sağladı. Hatalarımdan ders aldım ve beni büyüttü. Bordeaux, olaganüstü taraftarlarıyla harika bir kulüp. Orada şansım yoktu. Ama bir şansımın daha olacağını biliyorum" dedi.

''Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti''

Boupendza, Gabon Milli Takımı'ndan arkadaşı eski Galatasaraylı Mario Lemina'nın kendisine Sarı Kırmızılı ekibe gitmesi tavsiyesinde bulunduğunu kaydeden Boupendza, "Daha önce Galatasaray'da oynayan vatandaşım Mario Lemina ile görüştüm. Bana Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti. Bunun benim adıma en iyi seçenek olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

''Ligi gol kralı olarak bitirmek adına her şeyi yapacağım"

Süper Lig'deki gol krallığına ilişkin de konuşan Boupendza, "Çalışmalarıma devam ediyorum. Ligi gol kralı olarak bitirmek adına her şeyi yapacağım" dedi.