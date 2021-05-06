İstanbul finali için kritik karar bekleniyor

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali seyircili oynanabilir. Kararın cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

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Chelsea, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında Real Madrid'i 2-0 yenerek finale yükseldi. Londra ekibi, İstanbul'daki finalde bir diğer İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Maçın seyircili oynanması için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Federasyon ve UEFA arasındaki görüşmelerde sona gelindi. Kararın cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

Tribünlerin yüzde 25'inin açılması halinde finali 19 bin seyirci statta izleyecek. UEFA, 26 Mayıs'ta Polonya'da oynanacak Avrupa Ligi finaline de yüzde 25 kapasiteyle seyirci alınacağını açıklamıştı.