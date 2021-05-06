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Osmaniye'de 10 dekar örtülük alan yandı

OSMANİYEnin Düziçi ilçesinde çıkan yangında 10 dekar örtülük alan zarar gördü.

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yeni Farsak köyündeki örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen helikopter, itfaiye ve orman işletme ekipleriyle yangına müdahale edildi.

Kontrol altına alındı
Civar köylerde yaşayanların da destek verdiği çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre 10 dekar alan zarar gördü.

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