BIST 1.420
DOLAR 8,32
EURO 10,01
ALTIN 480,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

İzmir'de feci olay! 2,5 aylık çocuk 5. kattan düştü

İhlas Haber Ajansı
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

İZMİR'de 2.5 yaşındaki bir çocuk, 5. kattaki evinin penceresinden park halinde bulunan kamyonetin kasasına düştü. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Abone ol

Olay, Karabağlar ilçesi Devrim Mahallesi 3753/23 sokakta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan 2.5 yaşındaki K.U., iddiaya göre ailesinin yanında olmadığı esnada pencereye çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden çocuk, 5. kattan apartmanın altında park haline bulunan bir kamyonetin kasasına düşerek yaralandı. Sokaktan gelen sesler üzerine bebeklerinin düştüğünü fark eden aile, kendi araçlarıyla özel bir hastaneye götürdü. Burada ön müdahalesi yapılan çocuk, daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay hakkında konuşan küçük kızın akrabası Halil Uykultap, “Ben işteydim haberim yoktu. Eşim telefon açtı ve çocuğun 5. kattan aşağı düştüğünü söyledi. Apar topar geldim ama onlara yetişemedim. Onlar hastaneye götürmüşler” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırıkkale'de '7 devlete de gidebilirim' dedi foyası sorguda döküldü
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Bursa’da kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis, 2 yaralı
CHP: Cuma günü saat 15.00’te gerçekleri açıklıyoruz
Fenerbahçe'den çifte bomba! Steven Caulker ve Dorukhan Toköz'le söz kesildi
Kadınlar Futbol Ligi'nde şampiyon Beşiktaş!
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde
İstanbul finali için kritik karar bekleniyor
Boupendza'dan olay itiraf: Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Çin roketi kontrolden çıktı! İstanbul ve Ankara risk altında
Yorumlar