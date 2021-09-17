İki Türk askerinin diri diri yakılması fetvasını veren IŞİD kadısı Gaziantep'te! Tutuksuz yargılanıyor

İsmail Saymaz'dan bomba iddia... Türk askerleri Fetih Şahin ve Sefer Taş’ın diri diri yakılarak katledilmesi ve bunun kameraya alınması için fetva verdiği iddia edilen IŞİD kadısı Jamal Abdul Tahman Alwi’nin tutuksuz yargılandığını ve şu anda Gaziantep’te yaşıyor...

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Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de kaleme aldığı bugünkü yazısında, Türk askerleri Fetih Şahin ve Sefer Taş’ın yakılması için fetva verdiği iddia edilen IŞİD kadısı Jamal Abdul Tahman Alwi’nin tutuksuz yargılandığını ve şu anda Gaziantep’te yaşadığını söyledi.

9 ay yatıp çıktı, Gaziantep'te kuş satıyor!

Alwi yıllardır yaşadığı Gaziantep'te bir ihbar sayesinde 15 Haziran 2020'de tesadüfen yakalandığını belirten Saymaz, 9 ay cezaevinde kalan Alwi'nin kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliye edildiğini yazdı. Saymaz, İki askerin caniye katledilmesi fetvası veren Alwi'nin Gaziantep'te evcil hayvan dükkanı işlettiğini ortaya çıkardı. İşte Saymaz'ın yazısından bazı satır başları...

Düşünün o kuş satan o yaşlı yaşlı adam...

Düşünün. Şehrinizin çarşısında geziyorsunuz. Önünden geçtiğiniz dükkanın camekanında kuşlar sergileniyor. Rengarenk muhabbet kuşları mı dersiniz, taklitçi papağanlar mı, taklacı güvercinler mi...

Düşünün. Sizi içeriye buyur eden, bir kuşa bile kıyamayacak ihtiyar dükkan sahibinin birkaç yıl önce Suriye'de IŞİD'in kadısı olduğunu ve idam fetvası verdiğini bilseydiniz ne hissederdiniz?

Peki ya, infazına hükmettikleri arasında, yakılarak öldürülen iki Türk askerinin de olduğu öğrenseydiniz ne düşünürsünüz? İşte, bu kuşçu şu an Gaziantep'te yaşıyor. Elini kolunu sallayarak geziyor.

Fethi ve Sefter'i yakarak öldürdüler, videosunu yayınladılar

Fethi Şahin ve Sefter Taş'ı hatırlıyor musunuz? Bu iki askerimiz IŞİD tarafından yakılarak infaz edildi. IŞİD infazın klibini 22 Aralık 2016'da yayınlandı. Bu vahşet karşısında dünyanın kanı dondu. Türkiye büsbütün öfkeye kesti.

Yazık ki... İnfazcılardan üçü Türk vatandaşıydı. Bunlardan Talip Akkurt iki yıl sonra PKK-YPG tarafından öldürüldü. Hasan Aydın ve Muhittin Büyükyangöz'ün akıbeti bilinmiyor.

Eşi çocukları, gelinleri ve torunlarıyla Kilis'e geçti

İddiaya göre infazın emrini Suriyeli Jamal Abdul Rahman Alwi verdi. 64 yaşındaki Alwi, sanıldığının aksine ölmedi. Suriye ya da Irak çölünde kaybolmadı. Kilis'e geçti. Eşi, çocukları, gelinleri ve torunlarıyla Gaziantep'e yerleşti. Bir kuşçu dükkanı açtı.

IŞİD'in kadısı tesadüfen yakalandı

Alwi yıllardır yaşadığı Gaziantep'te bir ihbar sayesinde 15 Haziran 2020'de tesadüfen yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılındaki istihbarat raporuna göre 'Cemal Alavi' diye bilinen Alwi, Azez'in IŞİD tarafından kontrol edildiği üç yıl boyunca şeri mahkemede kadılık görevi yaptı ve idam fetvaları verdi. İddiayı tanıklar da doğruladı.

Yakılan o iki askeri Alwi yargıladı

Suriyeli Muhammed Muhammed Ali, mahkemedeki tanık ifadeside şunları anlattı: "Alwi casusluk, esirler ve muhalifleri yargılanması gibi konulara bakıyordu. İki Türk askeri Alwi'ye götürüldü. Yakılma videolarını gördüğümde infaz edildiklerini anladım..."

Karakolda kadılık yaptım ama...

Alwi mahkemedeki ifadesinde "Yabancı mücahitlere para transferi, silah tamir ve imalat işleri ve kadılık görevimi altı ay yaptım. Ben Türk askerlerinin yargılandığı mahkemede kadılık yapmadım. Hiç kimsenin infaz edilmesine karar vermedim" dedi.

Dokuz ayda tahliye

Alwi, 18 Haziran 2020'de cezaevine gönderildi.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde IŞİD yöneticiliğinden dava açıldı. İddianamede, 2013-2016 yıllarında IŞİD içerisinde yer aldığı, kadılık yaptığı, iki Türk askerinin de olduğu kişiler için infaz fetvası verdiği ileri sürüldü.

İlk duruşma 22 Eylül 2020'de görüldü.

Avukatı, geçmişte Türk basınında Alwi hakkında Özgür Suriye Ordusu bünyesindeki Yavuz Selim Birliği'nde komutan yardımcısı olduğu yönünde haberlerin yayınlandığını ifade etti.

Alwi, 2 Mart 2021'de tahliye edildi.

"Delillerin toplanmış olması ve karartma ihtimalinin bulunmaması, sanığın ailevi ve şahsi mazereti" gerekçesi gösterilerek, Alwi'ye konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkmama tedbiri kondu. Bu tedbir 26 Haziran'da kaldırıldı.

Diyeceksiniz ki, iki Türk askerinin öldürülmesinden yargılanmıyor mu?

Bu cinayetlere ilişkin Kilis'te hakkında bir soruşturma var.

Fakat 2015 yılından bu yana sürüyor.

Hâlâ daha dava açılmadı.

Alwi, Gaziantep'te hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

İhtimaldir ki kuşçu dükkanında, camekanın önünden geçerken gözü kuşlara takılan bir müşterinin içeriye girmesini bekliyor.