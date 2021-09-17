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Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

DİYARBAKIR'dan kaza haberi geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen tır ile minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 19 yaralı var.

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Diyarbakır'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Diyarbakır Urfa kara yolu Gömmetaş mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen tır ile minibüs çarpıştı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan 20 yaralıdan 1'i müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

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