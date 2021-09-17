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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

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Temsilcilerimizden Galatasaray, Lazio'yu 1-0 yenerek grupta liderliğe yükselirken, Fenerbahçe ise son dakikalarda kaçırdığı penaltıyla sahadan beraberlikle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu
Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2
Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya): 0-0

B Grubu
PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 2-2
Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0

C Grubu
Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-2

D Grubu
Olimpiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika): 2-1
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe: 1-1

E Grubu
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1
Galatasaray - Lazio (İtalya): 1-0

F Grubu
Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 2-1
Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

G Grubu
Real Betis (İspanya) - Celtic (İskoçya): 4-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1

H Grubu
Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 0-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere): 0-2

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