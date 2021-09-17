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ABD'li senatörler istedi: Taliban'ı terör listesine alalım

ABD'li senatörler istedi: Taliban'ı terör listesine alalım

ABD'de Cumhuriyetçi 4 senatör, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a mektup yollayarak Taliban'ın 'yabancı terör örgütleri' listesine alınmasını istedi.

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Cumhuriyetçi senatörler Joni Ernst, Rick Scott, Tommy Tuberville ve Dan Sullivan'ın imzasını taşıyan mektupta, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesine ilişkin endişeler dile getirildi.
ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin "aceleci" ve "düşünülmeden" gerçekleştirildiğini savunan senatörler, mektupta bu çekilmenin ülkede güç boşluğuna neden olduğunu ve Taliban'ın da bu boşluğu fırsat bilerek hükümeti düşürmek üzere saldırılarını artırdığını kaydetti.

Senatörler, Kabil'in düşmesinden ve ABD'nin çekilmesinden sonra Taliban'ın sokaklarda ABD ile çalışmış kişileri aradığını ileri sürerek, "Taliban'ın şu anda Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri tarafından kullanılmak üzere verilmiş çok büyük miktardaki gelişmiş askeri teçhizatı kontrol etmesinden de endişe duyuyoruz. Ele geçirilen askeri teçhizat Taliban'ın askeri gücünü önemli ölçüde arttırdı" ifadelerini kullandı.

Taliban yönetiminde Hakkani grubunun lideri ve ABD tarafından aranan Siracüddin Hakani'nin "İçişleri Bakanı" olarak görev almasına da değinen senatörler, ABD'ye yönelik saldırıları destekleme geçmişleri, yönetim tarzı ve ellerindeki silahlar dikkate alındığında Taliban'ın ABD için tehdit teşkil ettiğini savundu.

Senatörler, Dışişleri Bakanlığının, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası kapsamında, terör faaliyetlerinde bulunan, ABD vatandaşlarını ve güvenliğini tehdit eden yabancı kuruluşları terör örgütü olarak tanıma yetkisini hatırlatarak, Dışişleri Bakanı Blinken'a şu çağrıda bulundu:

"Taliban'ın tüm bu kriterleri karşıladığına inanıyoruz; sizi Taliban'ı bir yabancı terör örgütü olarak tanımlamanızı ve yasaların öngördüğü en şiddetli şekilde onlara muamele etmeye çağırıyoruz."

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