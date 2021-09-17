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Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti

Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti

Hollanda'daki geçici hükümette görev alan Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Afganistan'daki gelişmeler sonrasında istifa etti.

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Afganistan'daki yaşanan son gelişmeler Hollanda'da etkisini gösterdi.

Hollanda parlamentosunda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Savunma Bakanı Ank Bijleveld hakkında verilen soru önergesinin görüşüldüğü oturumda, Afganistan'dan sivillerin tahliye edilmesinde geç kalındığı ve başarısız olunduğu gerekçesiyle her iki bakan kınandı.

78 milletvekili kınamada 'Evet' oyu verdi
Kaag hakkındaki kınama oylamasında, 78 milletvekili "evet", 72 milletvekili "hayır" oyu verdi.

Kaag, oylama sonrasında yaptığı konuşmada, "Parlamento, kabinenin, gerektiği gibi hareket etmediğine hükmetti. Sonuçları kabul etmem lazım. Politika reddedildiyse bakan istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

Kaag'ın istifası, Hollanda Kralı Willem Alexander'e sunulacak.

Mayıs 2021'de Dışişleri Bakanlığı görevine başlayan Kaag, halihazırda kurulması planlanan koalisyon hükümetinde olması beklenen Demokratlar 66'nın (D66) liderliğini yürütüyor.

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