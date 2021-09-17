BIST 1.424
DOLAR 8,54
EURO 10,07
ALTIN 484,22
HABER /  MEDYA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Yalan haberle mücadelede kararlıyız

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Yalan haberle mücadelede kararlıyız

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Aslan Değirmenci ve UMED üyeleriyle bir araya geldi. Yalan haber ve dezenformasyonla mücadele vurgusu yapıldı.

Abone ol

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) üyeleriyle bir araya gelen RTÜK Başkanı Şahin, “Gerçekliğin zeminini yok eden yalan haberle mücadele, tüm sorumluluk sahibi kurum ve kişilerin üzerinde önemle durması gereken bir husustur. Küresel bir sorun haline gelen yalan haberle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu doğrultuda UMED’e katkıları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Aslan Değirmenci ve UMED üyeleriyle bir araya geldi. Sektöre dair değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada yalan haber ve dezenformasyonla mücadele vurgusu yapıldı.

UMED Başkanı Değirmenci ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden RTÜK Başkanı Şahin, “Günümüz yeni medya düzeni bireyi bilgi bombardımanı karşısında savunmasız bırakmaktadır. RTÜK olarak öncelik verdiğimiz konuların başında dezenformasyonlardan insanımızı bu durumdan korumak gelmektedir. Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelecemiz sürecektir. Gerçekliğin zeminini yok eden yalan haberle mücadele, tüm sorumluluk sahibi kurum ve kişilerin üzerinde önemle durması gereken bir husustur. Ülkemizde de sosyal medya düzenlemesi gündemde. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yalan haber ve dezenformasyonla ilgili açıklamaları var. Ayrıca dünya genelinde de tartışılan bir konu. Küresel bir sorun haline gelen yalan haberle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu doğrultuda UMED’e katkıları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cengiz Ünder attı ama Rusya'da yetmedi
Cengiz Ünder attı ama Rusya'da yetmedi
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Emir Sarıgül kimdir kaç yaşında eşi Fatoş Altınbaş'tan boşandı mı?
Emir Sarıgül kimdir kaç yaşında eşi Fatoş Altınbaş'tan boşandı mı?
Avusturya'dan Türkiye'ye şantaj suçlaması: Hiç kimse AB'ye şantaj yapamaz
Avusturya'dan Türkiye'ye şantaj suçlaması: Hiç kimse AB'ye şantaj yapamaz
Düzce'de işçi servisi otoyolda dönmeye çalışınca olanlar oldu! Yaralılar var
Düzce'de işçi servisi otoyolda dönmeye çalışınca olanlar oldu! Yaralılar var
Tekirdağ'da rezaletin böylesi pes dedirtti! Uzun kuyruklar oluştu: Arıyoruz açmıyorlar.
Tekirdağ'da rezaletin böylesi pes dedirtti! Uzun kuyruklar oluştu: Arıyoruz açmıyorlar.
4-6 yaş Kur'an kursları zorunlu mu olacak? Diyanet İşleri konuyla ilgili açıklama yaptı
4-6 yaş Kur'an kursları zorunlu mu olacak? Diyanet İşleri konuyla ilgili açıklama yaptı
Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Kocaeli'de komşuları ulaşamadı! Kokuyu duyup eve giren ekipler şok oldu
Kocaeli'de komşuları ulaşamadı! Kokuyu duyup eve giren ekipler şok oldu
Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti
Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti