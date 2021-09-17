Cengiz Ünder attı ama Rusya'da yetmedi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grubundaki rakipleri Marsilya ile Lokomotiv Moskova, Rusya'da 1-1 berabere kaldı. Marsilya'nın golünü Cengiz Ünder attı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın yer aldığı E Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile Marsilya karşılaşırken mücadele 1-1 sona erdi.

Marsilya, karşılaşmanın 59. dakikasında penaltıdan Cengiz Ünder'in attığı gol ile öne geçti.

Lokomotiv Moskova, son yarım saati 10 kişi oynamasına rağmen 89. dakikada Anjorin'in golüyle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 beraberlikle sona erdi.

Cengiz Ünder çok formda

Cengiz Ünder, böylece Rusya'da da attığı golle yüksek formunu devam ettirdi. Milli futbolcumuz, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 5 maçta 4 golkaydetti.

Sadece 5 maçta geçen sene yaptığı toplam gol katkısını yakalayan Cengiz, 3 golünü Ligue 1'da, 1 golünü ise Avrupa Ligi'nde kaydetti.