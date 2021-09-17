Avusturya'dan Türkiye'ye şantaj suçlaması: Hiç kimse AB'ye şantaj yapamaz

Avusturya AB Bakanı Karoline Edtstadler, Türkiye'yi mülteci akınını AB'ye baskı aracı olarak kullanmakla suçladı

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Taliban'ın Afganistan'ı silahla zoruyla ele geçirmesiyle zirve yapan mülteci sorunu AB ve Türkiye arasında zaman zaman iplerin gerilmesine neden oluyor. Son olarak Avusturya ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Türkiye'ye mülteci suçlaması geldi. Avusturya'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Karoline Edtstadler, 'Hiç kimse AB'ye şantaj yapamaz. Ne Türkiye ne Belarus ne de dünyanın başka bir ülkesi" dedi.

Avusturya'nın AB Bakanı Karoline Edtstadler, Türkiye'yi mülteci akınını AB'ye baskı aracı olarak kullanmakla suçladı. Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de Türkiye'ye yardımların durdurulmasını istedi.

Hiç kimse şantaj yapamaz

DW Türkçe'nin haberine göre; Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bugün Lefkoşa'da yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yapan Avusturya'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Karoline Edtstadler, Türkiye'yi mülteci akınını AB'ye karşı baskı aracı olarak kullanmakla suçladı. AB'yi de başka bir ülkenin şantaj yapmasına izin vermemesi yönünde uyaran Edtstadler, "Hiç kimse AB'ye şantaj yapamaz. Ne Türkiye ne Belarus ne de dünyanın başka bir ülkesi" dedi.