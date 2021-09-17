TRT'nin acı kaybı! Süleyman Bektaş hayatını kaybetti

2019 yılına kadar TRT Müzik Kanal Koordinatörlüğü görevini yürüten Süleyman Bektaş yaşamını yitirdi. Bektaş’ın cenazesi 16 Eylül 2021 Perşembe günü ikindi namazının ardından Trabzon Çarşıbaşı Fener Mahallesi Sahil Camisi’nden kaldırılacak.

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2019 yılına kadar TRT Müzik Kanal Koordinatörü olarak görev yapan Süleyman Bektaş dün gece hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Süleyman Bektaş’ın ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Değerli meslektaşımız Süleyman Bektaş’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Bektaş’ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.”

2019 yılına kadar TRT Müzik Kanal Koordinatörlüğü görevini yürüten Süleyman Bektaş’ın cenazesi 16 Eylül 2021 Perşembe günü ikindi namazının ardından Trabzon Çarşıbaşı Fener Mahallesi Sahil Camisi’nden kaldırılacak.

Süleyman Bektaş kimdir?

1970 yılında Çarşıbaşı Trabzon’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleğe 1991 yılında Star TV’de başladı. Daha sonra Kanal 6 Televizyonu’nda çalıştı. Mesleğini TRT’de yapımcı yönetmen olarak sürdürdü. İki çocuk babası olan Süleyman Bektaş Sürekli Basın Kartı taşıyordu.