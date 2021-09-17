BIST 1.418
DOLAR 8,53
EURO 10,05
ALTIN 483,94
HABER /  MEDYA

TRT'nin acı kaybı! Süleyman Bektaş hayatını kaybetti

TRT'nin acı kaybı! Süleyman Bektaş hayatını kaybetti

2019 yılına kadar TRT Müzik Kanal Koordinatörlüğü görevini yürüten Süleyman Bektaş yaşamını yitirdi. Bektaş’ın cenazesi 16 Eylül 2021 Perşembe günü ikindi namazının ardından Trabzon Çarşıbaşı Fener Mahallesi Sahil Camisi’nden kaldırılacak.

Abone ol

2019 yılına kadar TRT Müzik Kanal Koordinatörü olarak görev yapan Süleyman Bektaş dün gece hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Süleyman Bektaş’ın ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Değerli meslektaşımız Süleyman Bektaş’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Bektaş’ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.”

2019 yılına kadar TRT Müzik Kanal Koordinatörlüğü görevini yürüten Süleyman Bektaş’ın cenazesi 16 Eylül 2021 Perşembe günü ikindi namazının ardından Trabzon Çarşıbaşı Fener Mahallesi Sahil Camisi’nden kaldırılacak.

 Süleyman Bektaş kimdir?
1970 yılında Çarşıbaşı Trabzon’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleğe 1991 yılında Star TV’de başladı. Daha sonra Kanal 6 Televizyonu’nda çalıştı. Mesleğini TRT’de yapımcı yönetmen olarak sürdürdü. İki çocuk babası olan Süleyman Bektaş Sürekli Basın Kartı taşıyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Avusturya'dan Türkiye'ye şantaj suçlaması: Hiç kimse AB'ye şantaj yapamaz
Avusturya'dan Türkiye'ye şantaj suçlaması: Hiç kimse AB'ye şantaj yapamaz
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Düzce'de işçi servisi otoyolda dönmeye çalışınca olanlar oldu! Yaralılar var
Düzce'de işçi servisi otoyolda dönmeye çalışınca olanlar oldu! Yaralılar var
Tekirdağ'da rezaletin böylesi pes dedirtti! Uzun kuyruklar oluştu: Arıyoruz açmıyorlar.
Tekirdağ'da rezaletin böylesi pes dedirtti! Uzun kuyruklar oluştu: Arıyoruz açmıyorlar.
4-6 yaş Kur'an kursları zorunlu mu olacak? Diyanet İşleri konuyla ilgili açıklama yaptı
4-6 yaş Kur'an kursları zorunlu mu olacak? Diyanet İşleri konuyla ilgili açıklama yaptı
Kocaeli'de komşuları ulaşamadı! Kokuyu duyup eve giren ekipler şok oldu
Kocaeli'de komşuları ulaşamadı! Kokuyu duyup eve giren ekipler şok oldu
Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti
Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti
Buket Aydın Emir Sarıgül evlendi mi aşk açıklaması geldi mi?
Buket Aydın Emir Sarıgül evlendi mi aşk açıklaması geldi mi?
Vaka sayıları neden böyle arttı? Zorunlu uygulamanın etkisi mi?
Vaka sayıları neden böyle arttı? Zorunlu uygulamanın etkisi mi?
ABD'den Türkiye'de yaşayan 5 kişiye 'El Kaide'ye yardım' gerekçesiyle yaptırım kararı
ABD'den Türkiye'de yaşayan 5 kişiye 'El Kaide'ye yardım' gerekçesiyle yaptırım kararı