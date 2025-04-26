BIST 9.433
DOLAR 38,41
EURO 43,76
ALTIN 4.100,03
HABER /  GÜNCEL

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, yolsuzluk soruşturmasına ilişkin konuştu

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, yolsuzluk soruşturmasına ilişkin konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda ilişkin, "Sağduyuyu, hakkaniyeti ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerini bu süreçte hukuk ilkelerine ve ortak vicdana sahip çıkmaya davet ediyoruz." dedi.

Abone ol

Aslan, İBB'nin Saraçhane'deki binasında düzenlenen basın toplantısında, gözaltına alınan görevlilerin hepsinin çağrıldıklarında ifade vermeye hazır bireyler olduğunu söyledi.

Bu kişilerin görevlerini tamamen yasal çerçevede ve kamu yararı gözeterek yürüttüğünü savunan Aslan, "Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen gözaltı işlemleri aileler üzerinde de ağır travmatik etkiler yaratmaktadır. Oysa bu kamu görevlilerinin tümü çağrıldıklarında ifade vermeye hazır, sorumluluk sahibi bireylerdir. Biz, İBB olarak gözaltına alınan yöneticilerimizin ailelerinin yanındayız. Kurum olarak desteğimiz hazır." diye konuştu.

Aslan, İBB olarak hukukun üstünlüğüne, demokratik değerlere ve kamu yararlarına bağlı kalmaya özen gösterdiklerini anlattı.

İstanbul halkı için hizmet üretme görevlerini sürdürdüklerini aktaran Aslan, "Sağduyuyu, hakkaniyeti ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerini bu süreçte hukuk ilkelerine ve ortak vicdana sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sürecin şeffaf ve adil biçimde yürütülmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 50'si yakalanmıştı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda döviz, Türk lirası, fişek ve şirketlere ait kaşe ele geçirilmişti.

Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürerken, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine getirilen şüphelilerin işlemlerine başlanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi raporu: "Artçılar 15-20 kilometrelik bir alanda yoğunlaştı"
Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi raporu: "Artçılar 15-20 kilometrelik bir alanda yoğunlaştı"
Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu ile Termez Ekonomi ve Hizmet Üniversitesi arasında uluslararası işbirliği anlaşması imzalandı
Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu ile Termez Ekonomi ve Hizmet Üniversitesi arasında uluslararası işbirliği anlaşması imzalandı
İstifa edecek mi? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kararını açıkladı!
İstifa edecek mi? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kararını açıkladı!
Sürpriz görüşme! Beyaz Saray doğruladı, ne konuşuldu?
Sürpriz görüşme! Beyaz Saray doğruladı, ne konuşuldu?
İstanbul'da hasar tespit çalışmalarında son durum! Bakan Murat Kurum paylaştı
İstanbul'da hasar tespit çalışmalarında son durum! Bakan Murat Kurum paylaştı
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması! AK Partili Hasan Basri Yalçın: "Özgür Özel o ifadeyi kullanmıyor"
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması! AK Partili Hasan Basri Yalçın: "Özgür Özel o ifadeyi kullanmıyor"
50 kişi gözaltına alınmıştı! DMM, İBB'ye yapılan operasyonla ilgili iddiayı yalandı
50 kişi gözaltına alınmıştı! DMM, İBB'ye yapılan operasyonla ilgili iddiayı yalandı
Fenerbahçe'de başkanlık yarışında bomba isim! Adaylığını ilan etti
Fenerbahçe'de başkanlık yarışında bomba isim! Adaylığını ilan etti
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar parklarda kalmaya devam ediyor
Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar parklarda kalmaya devam ediyor
2 kişi hayatını kaybetmişti! EPDK duyurdu: Soruşturma başlatıldı
2 kişi hayatını kaybetmişti! EPDK duyurdu: Soruşturma başlatıldı
Fenerbahçe taraftarından başkan Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı
Fenerbahçe taraftarından başkan Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı