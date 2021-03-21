Hulk gerçeği ortaya çıktı: Bir maçta 5 kilo veriyor!

Ocak ayında Beşiktaş'ın da gündemindeki Hulk, bir maçta 5 kilogram kaybediyor.

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Ocak ayında Atletico Mineiro'ya transfer olarak Brezilya'ya geri dönen Hulk ile ilgili ender rastlanan bir durum ortaya çıktı. Brezilya'ya dönmeden önce Beşiktaş'la da adı anılan yıldız futbolcunun fizyoterapisti, Hulk'un bir maçta 5 kilogram su kaybı yaşadığını söyledi.

Kasları ve güçlü fiziksel yapısıyla dünya futbolunda yıllardır ilgi gören Hulk hakkında TV Galo'ya konuşan fizyoterapist, ''Hulk çok fazla terliyor. Bir maçta 5 kilogram verebilecek bir yapıya sahip. Terlemek oyuncuların vücut ısısını dengeler ancak bunu iyi dengelemeniz gerekiyor.'' diye konuştu.

Hulk'un maçta kaybettiği kiloların ertesi güne kadar yeniden dengelendiği belirtilirken oyuncu için bu durumun ciddi bir sorun teşkil etmediği de aktarıldı.