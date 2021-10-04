Hindistan'da flaş karar! Kovid-19 nedeniyle ölenlerin ailelerine 674'er dolar ödeyecek

HİNDİSTAN hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine 674'er dolar tazminat ödeyeceği bildirildi.

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BBC’nin haberine göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi, hükümetin Kovid-19 salgını nedeniyle meydana gelen her ölüm vakası için 674 dolar (50 bin rupi) tazminat ödeme kararını onayladı.

Yüksek Mahkemenin kararı, bir grup avukatın Hindistan afet yasasını referans göstererek Kovid-19 ölümleri için tazminat talep etmesi üzerine geldi. Yüksek Mahkeme Hakimi Mukesh Shah, yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin en yakın akrabasına bir ay içerisinde tazminat ödeneceğini aktardı.