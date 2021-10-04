Kemal Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon önerisi: Saray emretsin izahı yok, mizahı olsun bari!

Kemal Kılıçdaroğlu enflasyon rakamlarına tepki göstererek "İzahı yok, mizahı olsun bari." diyerek mizahi bir öneride bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu enflasyon rakamları ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından şunları söyledi:

Eylül ayı Fiyat Endeksini açıklamış. Güya enflasyon aylık yüzde 1.55 artmış ve 19.58 olarak gerçekleşmiş. Saray’a önerim, 19.99’u emretsin, millet kampanya gibi algılar. İzahı yok, mizahı olsun bari.

Markete pazara giden enflasyonun en az yüzde 40 olduğunu bilir. Saray harikalar diyarında yaşamaya devam ediyor. Tam seçim öncesi bir iki çadır açılır, market açılır, algılara oynanır nasıl olsa. Giderayak millet daha fazla yorma Erdoğan!