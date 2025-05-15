Hindistan, Çelebi'nin güvenlik iznini iptal etti! Borsadaki işlemler durduruldu

Hindistan Sivil Havacılık Güvenliği Bürosu, Türkiye merkezli Çelebi Airport Services'in güvenlik iznini iptal etti. Çelebi KAP'a yaptığı açıklamada pay sırasınını işleme kapatıldığını duyurdu ve borsadaki işlemlerini durdurdu.

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Hindistan Sivil Havacılık Güvenliği Bürosu (BCAS), yolcu ve kargo operasyonları yürüten Türkiye merkezli Çelebi Airport Services'in güvenlik iznini iptal etti.

ÇELEBİ'DEN KAP'A AÇIKLAMA

Havasosyalmedya'nın haberine göre Çelebi, KAP'a yaptığı açıklamada Pay Sırası Prosedürü'nün 4.3.4.2 maddesi uyarınca pay sırasının işleme kapatıldığını açıkladı ve borsadaki alım-satım işlemlerini durdurdu.

Kararın, Türkiye'nin son dönemde Hindistan ile yaşanan ikili gerginliklerde Pakistan yanlısı tutumu nedeniyle artan güvenlik endişeleri üzerine alındığı düşünülüyor. 2009 yılından bu yana Hindistan'da faaliyet gösteren Çelebi, havalimanındaki kritik yolcu ve kargo operasyonlarını yürütüyordu.

Çelebi, Hindistan'da Delhi, Mumbai, Kolkata, Haydarabad, Ahmedabad, Goa, Cochin ve Kannur dahil olmak üzere 9 havalimanında yer hizmetleri sunuyor.