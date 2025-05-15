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"Devlet Bahçeli entübe edildi" demişti! Can Ataklı hakkında iddianame düzenlendi, hapsi isteniyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Devlet Bahçeli entübe edildi" demişti! Can Ataklı hakkında iddianame düzenlendi, hapsi isteniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Can Ataklı hakkında, "nitelikli şekilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ataklı'nın 23 Mart'ta "Bahçeli entübe edildi" başlığıyla paylaşımda bulunmasının ardından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Ataklı'nın birçok kişi tarafından ulaşılabilen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın içeriğinde, MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında resmi bir açıklama olmadığı halde kesin bir dil kullanarak "entübe edildi" şeklinde yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı belirtildi.

Kamuoyunun gündeminde bulunan ve yakından takip edilen MHP lideri hakkında yapılan paylaşımın, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğu aktarılan iddianamede, Ataklı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği bildirildi.

İddianamede, söz konusu paylaşımın sosyal medya, internet sitesi üzerinden yayınlanması nedeniyle suçun nitelikli halinin gerçekleştiğine işaret edildi.

Bu nedenlerle Ataklı'nın 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenen iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

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