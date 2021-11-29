BIST 1.787
DOLAR 12,71
EURO 14,36
ALTIN 731,53
HABER /  SPOR

Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu

Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin’de teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut getirildi.

Abone ol

Alman ekibinden yapılan açıklamada, kulüp yönetiminin mevcut durumu ayrıntılı analiz ettikten sonra teknik direktör Pal Dardai’yın görevine son verme kararının alındığı ifade edildi.

Takımın yeni teknik direktörü Tayfun Korkut’un olacağı aktarılan açıklamada, 47 yaşındaki Türk teknik adamın yardımcılığını Ilya Aracic’ın yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada Korkut ve Aracic’in sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Hertha Berlin’in sportif direktörü Fredi Bobic, geçen sezon takımı zor bir dönemde alan ve ligde kalmayı başaran Dardai’ya teşekkür etti.

Bobic, Tayfun Korkut ile takıma yeni bir ivme kazandırmak istediklerini belirterek, " Tayfun bir takımı sadece istikrara kavuşturmayı değil, aynı zamanda titiz ve tutkuyla yaptığı çalışmasıyla ve kendi fikirleriyle geliştirebileceğini geçmişte göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Korkut daha önce Almanya’da Hannover 96, Bayer Leverkusen ve Stuttgart takımlarını çalıştırmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
2022 Avustralya Açık'ta aşı depremi Novak Djokovic sürprizi
2022 Avustralya Açık'ta aşı depremi Novak Djokovic sürprizi
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Moderna açıkladı: Omicron aşısı geliyor!
Moderna açıkladı: Omicron aşısı geliyor!
İstanbul'da 8 ilçede PKK operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul'da 8 ilçede PKK operasyonu: 7 gözaltı
10 yıl sonra geri adım! Arap Birliği Zirvesi'ne Esed'i davet edecekler!
10 yıl sonra geri adım! Arap Birliği Zirvesi'ne Esed'i davet edecekler!
VGM burs sonucu sorgulama ekranı 2021 ne zaman açıklanacak?
VGM burs sonucu sorgulama ekranı 2021 ne zaman açıklanacak?
Prof. Dr. Faruk Aydın vaka patlaması uyarısı: 1 aylık süremiz var
Prof. Dr. Faruk Aydın vaka patlaması uyarısı: 1 aylık süremiz var
Sezai Temelli: HDP üniversitedir Abdullah Öcalan'ın tezlerini okuyun
Sezai Temelli: HDP üniversitedir Abdullah Öcalan'ın tezlerini okuyun
İBB bursu ne zaman yatacak 2021 İBB burs ödemeleri tarihleri
İBB bursu ne zaman yatacak 2021 İBB burs ödemeleri tarihleri
Fırtına seyyar simit arabasını devirdi altında kalan simitçi ağır yaralandı
Fırtına seyyar simit arabasını devirdi altında kalan simitçi ağır yaralandı