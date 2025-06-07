Havalimanlarında yolcu trafiği artıyor: 85 milyonu geçti

Türkiye genelinde havalimanları Mayıs ayında 21 milyondan fazla yolcuya hizmet verirken, yılın ilk 5 ayında toplam yolcu sayısı 85 milyonu aştı; uçuş ve yük trafiğinde de artış kaydedildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı Mayıs ayına ait hava yolu trafiği verilerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, hem yolcu hem de uçak ve yük trafiğinde artış yaşandığını vurguladı.

Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre, Mayıs ayında Türkiye genelinde havaalanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 85 bin 368, dış hatlarda ise 82 bin 587 olarak gerçekleşti. Üst geçişlerle birlikte toplam uçuş trafiği 215 bin 808’e ulaştı.

Aynı dönemde iç hatlarda 8 milyon 480 bin 582, dış hatlarda ise 12 milyon 677 bin 712 yolcu taşındı. Direkt transit yolcular da eklendiğinde toplam yolcu sayısı 21 milyon 170 bin 171’e çıktı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,7'lik artışa işaret ediyor.

Mayıs ayında hava yoluyla taşınan yük miktarı da dikkat çekti. İç hatlarda 72 bin 792 ton, dış hatlarda 365 bin 71 ton olmak üzere toplam 437 bin 863 tonluk yük taşındı.

BEŞ AYLIK VERİLERDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Ocak-Mayıs dönemine ilişkin verileri de paylaşan Bakan Uraloğlu, bu sürede iç hatlarda 365 bin 145, dış hatlarda 318 bin 618 olmak üzere toplam 910 bin 988 uçuş gerçekleştiğini belirtti. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5’lik artış anlamına geliyor.

Yolcu trafiği açısından ise yılın ilk beş ayında iç hatlarda 37 milyon 264 bin 358, dış hatlarda 48 milyon 91 bin 649 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 85 milyon 420 bin 438’e ulaştı. Aynı dönemde hava yoluyla taşınan toplam yük miktarı ise 1 milyon 869 bin 382 ton olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL HAVALİMANLARI ZİRVEDE

İstanbul Havalimanı, Mayıs ayında iç hatlarda 10 bin 596, dış hatlarda ise 35 bin 960 olmak üzere toplamda 46 bin 556 uçuşa ev sahipliği yaptı. Aynı dönemde 6 milyon 962 bin 534 yolcuya hizmet verildi. Yılın ilk beş ayında bu havalimanındaki toplam yolcu sayısı 31 milyon 898 bin 425’e ulaştı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise Mayıs ayında toplam 3 milyon 948 bin 455 yolcuyu ağırladı. Ocak-Mayıs döneminde bu havalimanındaki toplam yolcu trafiği 18 milyon 56 bin 325 olarak gerçekleşti.

TURİZM HAVALİMANLARINDA YOĞUNLUK ARTTIT

ürkiye’nin önemli turizm merkezlerindeki havalimanlarında da yolcu trafiği hızla arttı. Beş aylık dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanı 4,3 milyon, Antalya Havalimanı 9,5 milyon, Muğla Dalaman Havalimanı 1,2 milyon ve Milas-Bodrum Havalimanı yaklaşık 918 bin yolcuya hizmet verdi. Gazipaşa Alanya Havalimanı ise 274 bin 781 yolcuyu ağırladı.

Turizm bölgelerinde toplam 16 milyon 334 bin 49 yolcu taşınırken, bu havalimanlarındaki toplam uçak trafiği 119 bin 336 olarak kaydedildi.

Bakan Uraloğlu, hava yolu altyapısına yapılan yatırımların ve çevreci havalimanı anlayışının katkısıyla Türkiye’nin havacılıkta ivmesini sürdürdüğünü belirterek, yaz aylarında artacak turizm hareketliliğiyle bu rakamların daha da yükseleceğini ifade etti.