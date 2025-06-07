Bayramın birinci gününde kaza üstüne kaza! İçişleri Bakanı duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban bayramı tatilinin birinci gününde meydana gelen trafik kazalarının sayılarını duyurdu. Bayramın birinci gününde 692 kaza meydana gelirken, 7 kişi hayatını kaybetti, 1128 kişi de yaralandı.

Abone ol

Kurban Bayramı'nın birinci gününde art arda kazalar meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yurtta meydana gelen kazalrın bilançosunu duyurdu.

692 KAZA MEYDANA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylşaımda Kurban Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen kazaların bilançosunu duyurdu. Buna göre yurt genelinde bayramın birinci gününde 692 kaza yaşanırken; 7 kişi hayatını kaybetti, 1128 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamasında şunlara yer verdi:

''Kurban Bayramı’nın 1. günü (Cuma) 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti.1128 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Kurban Bayramı’nın 1. gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre; 2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı.

Bayramın 1. gününde trafik ekiplerimizce de; Bu araçlardan 12 bin 407’sine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,56 Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan % 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Diğer %0,56’lık kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum.

Onlar da %99,44’lük kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın''