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İmamoğlu'ndan Ferdi Zeyrek mesajı: Dualarım kıymetli dostum için

İmamoğlu'ndan Ferdi Zeyrek mesajı: Dualarım kıymetli dostum için

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Ekrem İmamoğlu’ndan cezaevinden destek mesajı geldi. İmamoğlu, "Allah’ım seni korusun Ferdi Başkanım, senin gibi iyi ve güçlü bir insanın hızla iyileşip hizmetlerine devam edeceğine inanıyorum." dedi. Zeyrek’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşadığı kazaya ilişkin duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Açıklama, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşıldı.

İmamoğlu mesajında, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek kardeşimin geçirdiği ağır bir kaza sonrası tedavi altına alındığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Dualarım kıymetli Ferdi Zeyrek dostum için. Allah’ım seni korusun Ferdi Başkanım, senin gibi iyi ve güçlü bir insanın hızla iyileşip hizmetlerine devam edeceğine inanıyorum. Aileni, dostlarını ve çalışma arkadaşlarını sevindireceksin inşallah.” ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Manisa’da oturduğu sitenin havuz bölümünde meydana gelen teknik arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’in kalbi bir süre durmuştu. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaklaşık 70 dakika süren müdahalesi sonucu kalbi yeniden çalıştırılan Zeyrek’in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilen Zeyrek için önümüzdeki saatlerde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

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