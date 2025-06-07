Elon Musk'tan ABD için yeni siyasi parti sinyali

Elon Musk, Başkan Donald Trump’la yaşadığı gerilimin ardından “orta yolu temsil edecek” yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaştı. X platformunda yaptığı anketten “evet” sonucu çıkan Musk, “Bu kaderdir” açıklamasında bulundu.

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Tesla ve SpaceX’in sahibi, X platformunun da sahibi olan ABD’li milyarder Elon Musk, Amerikan siyasetinde yankı uyandırabilecek yeni bir adımın sinyalini verdi. Musk, "Amerika Partisi" (The America Party) adını taşıyabilecek yeni bir siyasi oluşum kurma fikrini, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Musk’ın bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump ile aralarındaki karşılıklı suçlamaların ardından geldi. Trump’ın desteklediği ve Temsilciler Meclisi’nden geçen “Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı”na (Big Beautiful Bill) yönelik eleştirileri sonrası iki isim arasında sert bir söz düellosu yaşanmıştı.

MUSK: ABD’DE YÜZDE 80’LİK BİR KESİM TEMSİL EDİLMİYOR

X üzerinden yaptığı paylaşımda Musk, ABD’de siyasi kutuplaşmanın arttığını, merkezde kalan çoğunluğun sesinin yeterince duyulmadığını belirterek şu ifadeyi kullandı:

“İnsanlar konuştu. ABD’de ortadaki yüzde 80’i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. Ve insanların tam olarak yüzde 80’i aynı fikirde. Bu kaderdir.”

Bu açıklamadan kısa süre önce Musk, X’te bir anket düzenleyerek takipçilerine, “ABD’de yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var mı?” sorusunu yöneltti.

Ankete katılanların yüzde 80,4’ü ‘evet’, yüzde 19,6’sı ‘hayır’ cevabını verdi. Musk, anket sonucunu “doğrudan demokrasi” vurgusuyla paylaşırken, Amerikan halkının mevcut iki partili sistemden duyduğu memnuniyetsizliğe dikkat çekti.

TRUMP-MUSK GERİLİMİ NASIL BAŞLADI?

Gerilim, Trump’ın seçim kampanyasında öne sürdüğü yeni vergi indirimi planının Temsilciler Meclisi’nden geçip Senato’ya gitmesiyle tırmandı. Musk, söz konusu tasarıyı “zenginlere hizmet eden popülist bir yanıltmaca” olarak nitelendirdi. Bu açıklamaya karşı Trump cephesinden “Musk, devletten milyar dolarlar kazandı ama şimdi devlete karşı geliyor” şeklinde yanıt geldi.