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Maliye'den büyük şirket ortaklarına yakın takip

Maliye'den büyük şirket ortaklarına yakın takip

Maliye, 2023 ve 2024’te gelir vergisi beyannamesi vermeyen 10 bin büyük şirket ortağını izaha çağırdı; harcamalarıyla beyanları uyumsuz olanlar için tek tek inceleme başlatıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu (VDK), 2023 ve 2024 yıllarında gelir vergisi beyannamesi vermemiş, büyük şirket ortaklarını mercek altına aldı. "Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı" kapsamında, gelir ve harcama düzeyleriyle beyanları uyumsuz olan 10 bin mükellef izaha davet edildi.

VDK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu mükelleflerin potansiyel gelir ve harcama düzeyleri ile vergi beyanları arasında uyumsuzluk tespit edildiği belirtildi. Program, yüksek gelir grubundaki mükelleflerin vergiye uyumunu artırmayı ve vergi kaybını önlemeyi hedefliyor.

Ekonomim'in haberine göre, izaha davet edilen mükelleflerin, beyan dışı kalmış olabilecek gelirlerini kendilerinin açıklamaları ve kayıt altına almaları bekleniyor. Bu süreçte, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve vergi adaletinin sağlanması amaçlanıyor.

Vergi Denetim Kurulu, bu kapsamda ileri analiz teknikleriyle mükelleflerin mali hareketlerini yakından takip edecek. Gönüllü uyum göstermeyen mükellefler hakkında ise vergi incelemesi başlatılabileceği bildirildi.

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