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AK Parti'den CHP'ye geçmiş olsun mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti'den CHP'ye geçmiş olsun mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ailesine ve CHP'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek geçirdiği üzücü bir kaza sonucu hastanede tedavi altına alındı. Başta ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Zeyrek'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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