Hatay'daki patlamada yeni gelişme! Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde biri kendisini patlatan, diğeri güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen 2 teröristin Münbiç'ten yola çıkıp Amanos Dağları'na indikleri 'paramotor' ele geçirildi. PKK’lı teröristler daha önce de Irak’ın kuzeyinde paramotor ile saldırı girişiminde bulunmuştu.

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Payas’ta dün akşam kontrol noktasına taciz ateşi açan, çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasbeden PKK’lı 2 terörist ile kaçtıkları İskenderun’da çatışma çıktı. Çatışmada teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlattı, diğeri ise etkisiz hale getirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2 teröristin Mümbiç'ten paramotor ile kalkış yapıp, Amanos Dağları’na geldiğini açıkladı. Bugün, bölgede yapılan aramalarda teröristlerin geldiği paramotor bulundu.

3 ay önce de aynı yöntemle saldırı girişiminde bulunmuşlardı

PKK'lı teröristler, daha önce de aynı yöntemle saldırı girişiminde bulunmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 19 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürüttüğü Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Mehmetçiğe paramotorla saldırı girişiminde bulunan 1 terörist vurularak, etkisiz hale getirilmişti. 27 Kasım 2019'da ise Hakurk'ta yürütülen operasyonda, teröristler tarafından üs bölgelerine saldırıda kullanılmak üzere paramotor ele geçirilmişti.