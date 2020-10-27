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Fransız yiyecek markaları hangisi Türkiye'de satılan ürünler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransız mallarına boykot çağrısı yapmasının ardından birçok vatandaş Fransız malları nelerdir, hangi markalar Fransızların araştırmasına başladı. İşte Fransız malı olan giyim, yiyecek, kozmetik ve temizlik ürünleri markaları...

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Fransız malları hangisi araştırması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fransız mallarını almayın' açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş tarafından araştırıldı. Yurt genelinde Fransız mallarına boykot çağrısı yapan Erdoağan yurttaşlardan destek istedi. Peki Türkiye'de satılan Fransız markaları hangisi? İşte Fransız yiyecek mallarının listesi...

Türkiye piyasasında benzinden mutfak eşyasına, sudan yoğurda kadar bir çok büyük Fransız markası boy gösteriyor. Akaryakıt sektöründe Total ve Elf, otomobilde Peugeot ve Citroen başı çekiyor. Renault model araçlar Fransız markası olsa da Türk üretimi. Aynı şekilde Carrefour Fransız markası olmasına rağmen Sabancı Grubu tarafından işletiliyor. Fransa'nın giyim sektöründe de büyük markaları yer alıyor. 

Peki piyasada satılan hangi ürünler Fransa menşeili... İşte boykota hedef olacak Türkiye'deki Fransız markaları;

Benzin: Total, Elf
Süpermarket: Gima, Dia Endi
Yoğurt: Danone, Yoplait
Şişe Suyu: Perrier, Danone, Evian
Mutfak ve diğer ev eşyalar: Tefal, Rowenta
Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic
Oto Yedek Parça: Valeo
Otomobil: Peugeot, Citroen
Giyim: Lacoste , Givenchy, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter
Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton
Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome
Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase
Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau
Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Vichy
Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest
Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avon, Avene
İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem
Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi
Tıraş Bıçağı : BIC
Çakmak:BIC, Cartier
Kırtasiye: BIC, Sheaffer
Spor Ekipmanı: Le coq sportif
Motosiklet, Bisiklet: Peugeot
Dergi: Marie Claire, Elle
Telekom: Alcatel
Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankası)
İlaç firmaları : Sanofi (Aventis&Synthelabo&Pasteur ortaklığı): Servier, Fournier, Guerbet, Pierre

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