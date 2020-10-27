Fransız yiyecek markaları hangisi Türkiye'de satılan ürünler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransız mallarına boykot çağrısı yapmasının ardından birçok vatandaş Fransız malları nelerdir, hangi markalar Fransızların araştırmasına başladı. İşte Fransız malı olan giyim, yiyecek, kozmetik ve temizlik ürünleri markaları...

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Fransız malları hangisi araştırması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fransız mallarını almayın' açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş tarafından araştırıldı. Yurt genelinde Fransız mallarına boykot çağrısı yapan Erdoağan yurttaşlardan destek istedi. Peki Türkiye'de satılan Fransız markaları hangisi? İşte Fransız yiyecek mallarının listesi...

Türkiye piyasasında benzinden mutfak eşyasına, sudan yoğurda kadar bir çok büyük Fransız markası boy gösteriyor. Akaryakıt sektöründe Total ve Elf, otomobilde Peugeot ve Citroen başı çekiyor. Renault model araçlar Fransız markası olsa da Türk üretimi. Aynı şekilde Carrefour Fransız markası olmasına rağmen Sabancı Grubu tarafından işletiliyor. Fransa'nın giyim sektöründe de büyük markaları yer alıyor.

Peki piyasada satılan hangi ürünler Fransa menşeili... İşte boykota hedef olacak Türkiye'deki Fransız markaları;



Benzin: Total, Elf

Süpermarket: Gima, Dia Endi

Yoğurt: Danone, Yoplait

Şişe Suyu: Perrier, Danone, Evian

Mutfak ve diğer ev eşyalar: Tefal, Rowenta

Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic

Oto Yedek Parça: Valeo

Otomobil: Peugeot, Citroen

Giyim: Lacoste , Givenchy, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter

Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton

Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome

Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase

Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau

Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Vichy

Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest

Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avon, Avene

İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem

Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi

Tıraş Bıçağı : BIC

Çakmak:BIC, Cartier

Kırtasiye: BIC, Sheaffer

Spor Ekipmanı: Le coq sportif

Motosiklet, Bisiklet: Peugeot

Dergi: Marie Claire, Elle

Telekom: Alcatel

Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankası)

İlaç firmaları : Sanofi (Aventis&Synthelabo&Pasteur ortaklığı): Servier, Fournier, Guerbet, Pierre