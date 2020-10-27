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Fatih Terim'le Mustafa Cengiz ne konuştu? O mesajdan rahatsız olmuş

Galatasaray'da Fatih Terim ve Mustafa Cengiz karşılıklı verilen demeçlerin kendilerini üzdüğünü dile getirirken bundan böyle yönetim adına sadece Abdurrahim Albayrak'ın konuşması yönünde karar alındı. İşte dev zirvede konuşulanlar…

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Galatasaray’da sürpriz zirveden ‘mutabakat’ çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında yaşanan demeç krizi, dün tarafların bir araya gelmesiyle sonuçlandı.

İki taraf da sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla mutabakatı duyurdu. Bugün açıklama yapacağını daha önce duyuran Başkan Mustafa Cengiz, programını değiştirerek Terim’le baş başa konuşmayı tercih etti.

Kritik görüşme Türk Telekom Stadı’nda 15.30’da başladı. İki taraf eteklerindeki taşları dökerken, Terim, Başkan Cengiz’e geçen hafta basına yansıyan sözlerine çok üzüldüğünü söyledi.

Atılan tweet rahatsız etti
Terim yine kendisi aleyhine tweet atılmasından rahatsızlığını aktardı. Başkan ise yanlış anlaşıldığını ve milli aranın yaramadığını anlatmaya çalıştığını belirtti.

Başkan da Terim'in açıklamalarından rahatsız
Başkan ayrıca hocaya, Erzurum maçındaki açıklamalarının kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Zirvede, tweet ve diğer konularda dikkatli olunacağı, daha az konuşma yapılacağı, kamuoyu önünde ve arka planda dikkatli olunacağı ifade edildi.

“Her şey yolunda”
Yönetim adına sadece Abdurrahim Albayrak’ın konuşması yönünde karar alındı. 16.55’te Fatih Terim, “Her şey yolunda” tweeti atarak zirvenin kötü geçmediği sinyalini verdi.

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