Fransa Ticaret Bakanı'ndan Erdoğan'ın 'boykot' çağrısına ilişkin açıklama geri adım attı

FRANSA Ticaret Bakanı Frank Riester, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün tüm müslümanları davet ettiği Fransız mallarına yönelik boykot çağrısı hakkında konuştu. Bakan Riester, Fransa'nın boykot ile ilgili bir misilleme planlamadığını ve Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkileri ve görüşmeleri sürdüreceklerini söyledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamı hedef gösteren açıklamaları ve Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren karikatürlerin devlet kurumlarına ait binalara yansıtılması İslam ülkelerinde büyük öfkeyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün bardağı taşıran son bu gelişme sonrası Fransız ürünlerine boykot çağrısında bulunmuştu.

Fransa'dan geri adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa mallarına yönelik boykot çağrısının ardından Fransa'nın ticarette en yetkili isminden geri adım geldi.

RTL Radyosu'na konuşan Fransa Ticaret Bakanı Frank Riester, Fransa'nın boykot ile ilgili bir misilleme planlamadığını ve Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkileri ve görüşmeleri sürdüreceklerini söyledi.