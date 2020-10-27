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Samsun'da evladın yaptığına bak: 16 yaşında babasını bıçaklayarak ağır yaraladı

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da 16 yaşındaki sözde evlat babasını bıçakladı. Sol kolundan ve sırtından bıçaklanan baba kanlar içinde eşini arayarak oğlunun kendisini bıçakladığını söyledi. Yaralı adamın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki İ.K. evlerinde tartıştığı babası İ.K.'ye (49) bıçakla saldırdı. Olayda sol göğsünden, sol kolundan ve sırtından bıçaklanan baba İ.K., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İ.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Babasını bıçaklayan İ.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

"Alo hanım, İ. beni bıçakladı"

Hastanede yaralı yaralı halde eşini cep telefonu ile arayan İ.K. oğlunun kendisini bıçakladığını, merak etmemesi gerektiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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